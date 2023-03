Por que Ana Castela e Gustavo Mioto não assumem relacionamento?

Os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela vivem ganhando espaço nas notícias sobre celebridades pelo país. Graças ao sucesso deles, é claro, mas também pelo fato de grande parte de seus fãs acreditar que os dois são um casal. A coluna já falou com ambos inúmeras vezes sobre o assunto e a resposta é sempre a mesma: “Estamos apenas nos conhecendo melhor”. Por que é que Castela e Mioto não assumem um namoro?

Segundo apurado pela coluna, Ana recebeu de sua assessoria de imprensa o conselho de não assumir nenhum tipo de relacionamento por enquanto. Desde que surgiu no cenário com a faixa Pipoco, a sertaneja emplacou inúmeros hits e o medo de sua equipe é de que a vida pessoal dela sobressaia à profissional. Com apenas 19 anos, Ana é promessa de ser um sucesso feminino no meio e existe muita gente por trás apostando nisso. Ou seja, a jovem precisa focar na música.

Mioto, por sua vez, já teve relacionamentos com pessoas públicas, como a influenciadora digital Thayana OG. Mas o sertanejo, apesar dos anos de estrada, nunca soube lidar com as notícias que envolvessem o seu íntimo. Discreto, ele nunca gostou de misturar o trabalho com o lado pessoal. Vale lembrar que recentemente, ao ser exposto pela ex-BBB Key Alves, o cantor veio a público dizer que não gostou da revelação de que já teria ficado com a jogadora de vôlei.

Como começaram os rumores?O assunto ganhou força após uma participação de Ana Castela no TVZ, do Multishow, com Mioto na apresentação. Em uma dinâmica de perguntas e respostas, eles trocaram vários elogios e rolou até uma paquera. O reencontro aconteceu pouco tempo depois, em um dia de folga, quando eles publicaram vídeo juntos e curtindo a final da Copa do Brasil, em outubro.

No entanto, foi uma performance bastante “quente” deles no palco do TikTok Awards que a relação ganhou ares de romance. Principalmente Ana Castela, deixou explícito o interesse pelo cantor.

De lá para cá, houveram várias aparições dos dois juntos, mas sempre como amigos. “Estamos só nos conhecendo melhor”, disse Ana para a coluna sobre o assunto.

