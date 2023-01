Moto furtada há 4 meses é recuperada em Itamaraju

Uma motocicleta furtada em agosto de 2022, foi localizada por seu proprietário, durante a tarde desta terça-feira (17) de janeiro, num bairro de Itamaraju.

Na ocasião do furto aconteceu na região da Rua Imperatriz Leopoldina, sendo levada a motocicleta HONDA POP 100 ano 2014 de cor vermelha e placa OUR-4051, licenciada em Itamaraju. O criminoso chegou a manter contato com a vítima, ameaçando destruir a moto, caso fosse realizado o contato com autoridades policiais.

A motocicleta recuperada estava com portando a placa JMI-4432, além está pintada de cor diferente. Mas ao ser consultado a numeração do CHASSI, foi confirmada se tratar da moto com registro no sistema de furto e roubo.

A motocicleta foi encaminhada para a delegacia da polícia civil de Itamaraju, após a vítima notificar as autoridades. Uma vistoria será promovida antes da liberação ao proprietário.