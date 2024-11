Motociclista morre em batida com carro em trecho da BA-381

Um homem, de 37 anos, morreu após a motocicleta que pilotava se chocar contra um carro em um trecho da BA-381, em Nordestina, na região sisaleira. O caso ocorreu no final da noite da última quarta-feira (20).

Segundo o Calila Notícias, o homem, identificado como Edmilson Silva de Jesus, estava em uma Honda Biz, que bateu em um Fiat modelo Mobi. A frente do automóvel ficou completamente destruída. Após o acidente, o motorista do carro não foi encontrado no local.

Ainda segundo informações, o motociclista chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru. As causas do acidente devem ser apuradas pela delegacia de Nordestina.