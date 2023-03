Secretaria de Agricultura prossegue com serviços em comunidades teixeirenses

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com ações na zona rural do município, destacando a importância social e econômica das 36 comunidades que compõem a região e estabelecendo a agricultura familiar enquanto um dos eixos norteadores do ramo agrícola.

No momento, o serviço de preparo de solo é executado nas comunidades Bela Manhã, José Felipe e Nasceu. Assim, a gestão pública auxilia na diminuição de custos e melhoria da produção nestes territórios, tornando mais eficiente o plantio de diversas culturas.

(Fotos: Reprodução)

