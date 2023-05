Motorista de app mata jovem atropelado e debocha: ‘Menos um fazendo o L’

Um motorista por aplicativo matou um jovem atropelado e publicou na redes sociais imagens do feito com a mensagem: “Menos um fazendo o L”, em referência ao gesto dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso aconteceu no dia 25 de abril , na região central de São Paulo.

O caso é investigado pela Polícia Civil do estado. Segundo o registro, o motorista teria atropelado o rapaz após um suposto caso de furto de celular no Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista.

“O foco é saber se foi homicídio doloso ou culposo. Basicamente, é o primeiro foco para depois analisar possíveis que crimes que orbitem, haja vista que ele tirou fotos e zombou do possível furtador”, disse ao G1, o delegado Percival Alcântara, titular do 5º DP, onde o caso é investigado.

Segundo o registro, um rapaz disse que estava no trânsito com as janelas abertas quando uma pessoa pegou o celular sobre o painel e correu. Em seguida, a vítima estacionou e tentou recuperar o aparelho, mas percebeu que o suspeito estava caído no asfalto e tinha sido atropelado por outro carro, dirigido por Christopher Gonçalves Rodrigues, de 26 anos.

Em depoimento à polícia, Christopher alegou que estava na quarta faixa quando a vítima passou na frente do veículo, ele não teria conseguido parar a tempo e a atropelou.

Ainda segundo o registro, Christopher desceu para socorrer a vítima, quando apareceu outra pessoa e disse ter sido roubada. Ele afirmou que não chegou a ver o possível furto.

“Instaurado inquérito, nós vamos ouvir a primeira vítima que teria o celular furtado, estamos tentando câmeras, vamos ouvir o motorista por aplicativo e os policiais”, concluiu o delegado.

O rapaz atropelado foi identificado como Matheus Campos Silva, de 21 anos. A irmã dele foi à delegacia e contou que ele morava com a mãe e trabalhava como vendedor ambulante.