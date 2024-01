Motorista de caminhão se salva por pouco de cair de ponte destruída por enchente no Rio Grande do Sul; veja vídeo 

Um acidente foi evitado por pouco na quarta-feira, 10, no Rio Grande do Sul. Isso porque um motorista de caminhão parou no limite de uma ponte destruída, antes que ele despencasse do local. O condutor quase caiu da ponte de Santa Bárbara, na ERS-431, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, no Rio Grande do Sul. O local havia sido destruído por uma enchente em setembro passado e não estava devidamente sinalizada, o que contribuiu para o incidente. De acordo com relatos, o motorista ignorou os sinais de bloqueio e continuou a dirigir pelo trecho sem parar. Foi somente quando ele percebeu a ausência da estrutura que ele parou bruscamente o caminhão. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. Após o ocorrido, um mecânico foi chamado para verificar os freios do veículo. Após as verificações, o caminhão foi considerado seguro para continuar a viagem. A ponte, que fica na união dos rios das Antas e Carreiro, formando o Taquari, ainda aguarda reparos para ser reaberta ao tráfego.

Olha o Livramento! Carreta quase cai na ponte de Santa Bárbara, na ERS 431 pic.twitter.com/kKO72crueQ — Não Foi Acidente (@OficialNFA) January 11, 2024