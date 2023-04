Motorista é preso após atropelar mulher e fugir sem prestar socorro no DF

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na última quarta-feira, 12, após atropelar uma mulher e fugir sem prestar socorro. O caso ocorreu em frente a um supermercado, no Gama. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Santa Maria. O estado de saúde não foi informado. Testemunhas conseguiram anotar a placa do carro e informaram os agentes da PMDF. Os policiais consultaram o sistema e descobriram que o motorista mora na Quadra 9. Em seguida, os agentes foram até o local e avistaram o veículo e o condutor. Segundo os militares, o motorista realizou o teste de etilômetro e constataram a presença de 0,76 miligramas de álcool por litro. Ele teve a prisão em flagrante decretada e foi conduzido para a 20ª Delegacia de Polícia. O condutor vai responder por embriaguez ao volante, omissão de socorro e lesão corporal culposa.

