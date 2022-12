Motorista por aplicativo de Feira de Santana desaparece após dar carona a avó

O motorista por aplicativo, Luan dos Santos Costa, 28 anos, está sendo procurado pela família desde quinta-feira (22), quando saiu de casa para levar a avó no distrito de Jorro, no município de Tucano, e não retornou. A esposa de Luan, Rayana Santos, informou que o último contato do marido aconteceu por volta das 23 horas da quinta, quando ele voltava do Jorro, que fica a cerca de 149 quilômetros de Feira de Santana.

No contato, o motorista pediu algo para comer quando chegasse em casa. Como Lucas não chegou, Rayana passou a enviar para ele mensagens por aplicativo, mas essas nunca foram respondidas.

Lucas trabalhava com um carro alugado, por isso, já na sexta (23), familiares fizeram contato com o dono do veículo. O sistema GPS ajudou na localização do veículo no bairro Papagaio, em Feira de Santana.

O automóvel estava aberto e sem sinais de arrombamento. Não foram encontrados o celular, a chave e nem documentos do motorista. A família registrou o boletim de ocorrência no mesmo dia.