Motorista por aplicativo é acusado de aplicar golpes em idosos de Salvador

Um motorista por aplicativo foi identificado como autor de fraudes contra idosos em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele já foi reconhecido por 11 vítimas, entre 66 e 82 anos, e teve a prisão solicitada ao Poder Judiciário. O acusado de estelionato atuava nos bairros da Graça, Vitória, Canela, Garibaldi e Barra.

De acordo com a titular da 14ª DT/Barra, a delegada Mariana Ouais, as fraudes ocorriam no momento do pagamento da corrida, realizada por meio do aplicativo e somam aproximadamente R$ 50 mil. “Ele oferecia o serviço às vítimas, nas proximidades de clínicas, laboratórios, hospitais e prédios residenciais e no momento do pagamento, apresentava como única opção o cartão de crédito ou débito, meio pelo qual subtraía valores dos idosos, que já somam R$ 48 mil”, informou.

Segundo a delegada, as investigações começaram há seis meses. Com o acusado, foram apreendidos o veículo utilizado no crime e duas maquinetas de cartões de crédito. “Estamos coletando mais informações, enquanto aguardamos a decisão da justiça, a respeito da prisão do autor”, afirmou.

A titular da 14ª DT / Barra, Mariana Ouais, acredita que existem mais vítimas. “É bom deixar claro que ele utilizava a atividade de motorista por aplicativo para cometer o estelionato, porém não cabe generalizar esta classe de trabalhadores. Outras vítimas estão comparecendo aqui na unidade, mas é importante, quem tiver mais informações, ligar para o 181, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) ou vindo aqui na 14ª DT/Barra”, comentou.