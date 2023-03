Motorista por app que liderava assaltantes de veículos é preso em Salvador

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso neste sábado (4), em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem era o líder de um grupo responsável por roubo de carros na cidade. As ações aconteciam nas regiões de Brotas, Imbuí e Pituaçu, com auxílio de um outro adulto e um adolescente.

A prisão dos dois homens e a apreensão do adolescente aconteceram durante uma operação policial. Com eles, a polícia encontrou, em Stella Mares, um carro modelo Sandero que foi roubado na última quarta-feira (1), na Avenida Dom João VI, em Brotas. Um simulacro de pistola, celulares e relógios foram apreendidos com os assaltantes.

O menor foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e os adultos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).