Movimento de saída está intenso na Rodoviária e no ferry-boat

O movimento de saída de Salvador está intenso nesta Sexta-Feira da Paixão (7). No Terminal Rodoviário há pessoas e bagagens por todos os lados, e há demanda alta de passageiros também no sistema ferry-boat, mas sem grandes filas de carros. O embarque de veículos pesados está suspenso até as 15h de sábado (8).

Segundo a Agerba, a expectativa é de que 71 mil passageiros deixem a capital em direção ao interior, por isso, além dos 540 horários diários regulares da Rodoviária, o órgão autorizou a operação de 100 horários extras entre a quarta-feira (5) e a segunda (10).

Outros horários extras poderão ser ofertados pelas empresas intermunicipais, caso a demanda aumente. A estimativa de 71 mil passageiros é 17,39% maior que o fluxo registrado em 2022, quando 59,6 mil passageiros usaram o terminal, e 12% menor que o de 2019, último ano antes da pandemia.

As cidades mais procuradas estão no sul e extremo sul como Porto Seguro, Itacaré, Itabuna, Teixeira de Freitas, além de Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras e Lençóis. As cidades da região metropolitana e todo Recôncavo Baiano também são opções de muitas pessoas que deixam a capital no período.

A Agerba informou que reforçou a fiscalização neste feriadão. Em caso de ocorrências, denúncias, reclamações, dúvidas e sugestão, os passageiros devem entrar em contato através da ouvidoria da Agência, pelo telefone 08000 710 080 (ligação gratuita).