MPT condena empresários por assédio e ameaças a funcionários petistas

Empresários sócios de uma rede de lanchonetes vão ter que pagar R$ 30 mil de indenização pela prática de assédio eleitoral contra funcionários petistas. Segundo investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT), os sócios da empresa usavam o grupo de WhatsApp institucional da empresa para importunar os trabalhadores com mensagens de propaganda eleitoral, como: “Se o PT ganhar, vamos perder empregos”.

Os empresários são donos de uma rede de lanchonetes com unidades na Paraíba e em Pernambuco. De acordo com ação do MPT na Paraíba, eles usavam o WhatsApp destinado a informes do trabalho para promover “ameaças, calúnias, pressão psicológica e constrangimentos, com o intuito de angariar votos para seus próprios candidatos, violando direitos fundamentais de seus empregados”.

As testemunhas citaram, em depoimentos, que os empresários faziam campanha contra Lula (PT) e o Partido dos Trabalhadores. “Na empresa, os proprietários ficam mandando mensagens no grupo de WhatsApp da empresa insinuando que eleitor de ladrão é cúmplice, que tal partido é uma facção, mandando vídeos e áudios dizendo que se o PT ganhar vamos perder nossos empregos”, dizia uma das testemunhas.

A rede terá que pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais coletivos. Ainda foi assinado um acordo na Justiça do Trabalho entre a empresa ré e o MPT para o cumprimento de várias obrigações de fazer e não fazer, sob pena de multa no valor de R$ 10 mil por descumprimento.