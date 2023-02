Mudança do Carnaval para Boca do Rio está engavetada, afirma presidente da Saltur

A menos de uma semana para o início oficial do Carnaval 2023, o presidente da Saltur, Isaac Edington, acalma o coração dos foliões que amam o circuito Barra-Ondina e diz que a festa deve continuar no tradicional percurso. Causa de muita repercussão no ano passado, a troca da folia para a orla da Boca do Rio está engavetada, mas o presidente não descarta a possibilidade da mudança. “É super bem-vinda em algum momento futuro. Porém, houve discussão muito acalorada […] acabou indo até para contexto político. Neste momento vai estar engavetada”, avalia.

Em entrevista ao CORREIO, por ligação, Edington estima público superior a 800 mil no Carnaval deste ano. Com mais de mil atrações gratuitas na festa, sendo 600 nos circuitos e 400 nos palcos e bairros, algumas apresentações de bairro ainda estão sendo concluídas. Para 2023, o presidente da Saltur destaca os projetos no Centro Histórico como principal novidade. A região abriga o palco inédito Axé Pelô. Donas do Som – palco exclusivo para mulheres, com participação da cantora Karol Conká – e a Praça Castro Alves recebe Afrocidade, Baco Exu do Blues e também Carlinhos Brown com Àttooxxá.

Para o Fuzuê e Furdunço, festas do pré-Carnaval que acontecem neste sábado (11) e domingo (12) respectivamente, as atrações já estão cravadas (veja lista completa abaixo). Edington ainda definiu qual vai ser o horário de uma das apresentações mais esperadas do domingo, o BaianaSystem. Segundo o presidente da Saltur, a banda é a última do dia e só deve se apresentar após meia-noite, ou seja, já na segunda-feira (13). “Fuzuê termina mais cedo no sábado, por volta das 23h. Furdunço é para mais de 1h da manhã [da segunda]”, estipula.

Confira os principais trechos da entrevista:

Depois de dois anos sem Carnaval, as pessoas estão com grande expectativa na espera da festa. Quais novidades os foliões terão em 2023?

A novidade é a iniciativa chamada de Cole no Centro, reconfiguração e fortalecimento do Carnaval no Centro ao trazer grandes desfiles e apresentações com apoio da prefeitura. Também estamos abrindo espaço para iniciativas, esse ano vai ter local chamado Axé Pelô, no Centro Histórico, com artistas de axé. Outra iniciativa é o Palco Brisa, que fez sucesso no réveillon e vem para o Carnaval com elenco de atrações que fazem parte do novo movimento musical. Vai ter o Donas do Som, palco exclusivo para mulheres. Vai ter after todos dias de meia-noite a 3h da madrugada. A programação não está 100% fechada, mas está bastante diversificada. É um investimento que a prefeitura está fazendo para potencializar o Carnaval do Centro.

Qual a expectativa de público?

Tem muitos dados que rodam, [uns dizem que vai] ultrapassar 800 mil pessoas, outra hora dizem que vai extrapolar um milhão. A estimativa está dentro desse contexto, com público vindo de várias partes do Brasil. Deve superar 800 mil pessoas.

Vê mudança no perfil do folião?

Estamos com cidade cheia de gente de várias partes do Brasil e de fora, mas tem público de todo tipo vindo para o Carnaval. Vai da turma mais jovem até a mais sénior. Estamos muito otimistas quanto à movimentação turística e econômica.

Uma dúvida dos foliões é que horas sai o BaianaSystem, no domingo. Quais os horários do Fuzuê e Furdunço?

[BaianaSystem] é a última apresentação, [sai] no mínimo depois da meia-noite. Fuzuê termina mais cedo no sábado por volta das 23h. Furdunço [que é no domingo] é para mais de 1h da madrugada [de segunda]..

Em que pé estão os ajustes para as festas?

Furdunço está todo completo. [Para o] Carnaval, como são 400 apresentações nos bairros, estamos finalizando contratos. Acredito que [divulgamos] no domingo ou na segunda.

Existe grande preocupação das pessoas com a segurança durante a festa. Como avalia o cenário?

Tenho muito orgulho do aparato de segurança pública em Salvador. Polícia Militar, órgãos de segurança pública tem expertise quando fala-se em Carnaval. Estou muito confiante. Temos muita tecnologia e experiência da PM em grandes eventos.

Alguns blocos não vão mais participar, por falta de patrocínio ou adesão do público. O senhor percebe uma tendência de preferência do público ao Carnaval Pipoca em comparação aos camarotes e blocos com corda, como era antigamente?

Carnaval é um processo sistêmico. Ao mesmo tempo que tem iniciativas que ao passar do tempo definham, tem outras com muito sucesso. Como todo processo, existem aquelas mais bem-sucedidas e outras que não. [São] transformações que fazem parte de um contexto sociológico. [Mas temos] muito espaço para a Pipoca, blocos, afoxé, escolas de samba. nosso Carnaval é bastante diverso e tem espaço.

Falando sobre contexto cultural, na revitalização do Carnaval no Centro da cidade, tem o Carnaval no Carmo, que traz uma proposta diferente.

Na nossa visão, [a proposta] tem muito a ver com a área do Santo Antônio. É todo dia, no pôr do Sol, pelo menos duas apresentações das orquestras populares. Vamos trazer para Salvador essa manifestação para participação das famílias.

Para além do Centro, o senhor disse no ano passado que a infraestrutura da Barra não suportava mais o circuito. Esse vai ser o último Carnaval na Barra?

Não, acredito que não. [Na ocasião] trouxeram o projeto para nós, para avaliar a possibilidade. É super bem-vinda, em algum momento futuro deve acontecer, porém, houve discussão muito acalorada. Muita fake news dizendo que o Carnaval da Barra ia acabar […] acabou indo até para o contexto político. Neste momento vai estar engavetada até possibilidade real aparecer novamente. Independente da questão, vamos ter um Carnaval muito forte no Barra-Ondina. Estamos reforçando a programação e contratando grandes estrelas.

Polícia prepara esquema de segurança para Carnaval

Desde a segunda-feira (6) até esta quinta (9), está sendo realizada a Jornada de Instrução Policial Militar — Carnaval 2023, que tem como finalidade reproduzir as ocorrências de maior incidência da última edição da folia momesca, em 2020, como violência contra mulher, briga generalizada e porte ilegal de arma.

“Criamos oficinas práticas, simulando aquelas ocorrências, para que os alunos, em patrulha, como trabalham no Carnaval, façam um treinamento mais próximo da realidade possível”, explicou o diretor da academia, o coronel Henrique Melo. “São sete oficinas, que começamos a parte teórica na segunda-feira; hoje, teremos partes prática e teórica; e, até a quinta-feira, nós vamos desenvolvê-las”, detalhou. Na Vila Militar do Bonfim, nesta terça (7), 389 alunos participaram do treinamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia informa que já dispõe de reforço no efetivo policial visando as festas de Carnaval e também aquelas que a antecedem. Assim como já estão sendo desenvolvidas operações com foco na prevenção e manutenção da segurança viária e combate a criminalidade, ao excesso de velocidade em trechos considerados críticos, com a utilização de radares portáteis, e ao narcotráfico, com cães farejadores e ferramentas de tecnologia. Em relação ao número de policiais ativos nos dias de Carnaval, a entidade diz que só terá informações ao término da operação.

A reportagem solicitou dados sobre as ações de segurança no Carnaval para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, Polícia Militar e Civil, mas não recebeu retorno até fechamento da matéria.

Confira atrações do Fuzuê e Furdunço por ordem de apresentação:

FUZUÊ 11/02

PROJETO SALVADOR VAI DE BIKE

BANDA DA GUARDA MUNICIPAL

OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS

GIRA INGONÇA E PALHAÇOS PERCUSSIVOS

BANDA BIG SHOW

CORAL CANTART.BBG

CHARANGA TAMIRZINHO KIDS

GRUPO CULTURAL BARQUINHA DE BOM JESUS DOS POBRES

FANFARRA BBG

GRUPO FOLCLÓRICO ZAMBIAPUNGA

GRIPO CULTURAL SAMBA DE BUMBA MEU BOI DE MARAGOGIPE

ORQUESTRA POPULAR DE MARAGOGIPE EM RITMO DE CHARANGA

BANDA SHOW CONTEMPORÂNEA

BANDA TO AE/ OS ENCANTOS DO MUNDO CIGANO

BANDA TO AE/ ARRASTÃO SECOS E MOLHADOS

GRUPO CULTURAL FOLGUEDO LINDROAMOR AXÉ

GRAVATA DOIDA

AFOXÉ DARAJÚ DE ODÊ

GRUPO CULTURAL CARETA TRADICIONAL DE ACUPE

GRUPO CULTURAL CONGOS DE CAIRU

CARETAS DE CAIRU

GRUPO CULTURAL CHEGANÇA DOS MARUJOS FRAGATA BRASILEIRA

TTW TRIBUTO A MICHAEL JACKSON

NEGÃO DA VIOLA NO SAMBA DE MULHERÉ

FANFARRA BAMUPI

GRUPO AFRO JOGO DE IFÁ

KANGOODANCE

ESCOLA DE SAMBA FILHOS DA FEIRA DE SÃO JOAQUIM

PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA

GRUPO CULTURAL DE MASCARADOS MARALEGRIA

CIA RETRODANCE CORPO E CENA

A MULHERADA

AMIGOS DO BABÁ

BLOCO URSO DA MEIA NOITE

GRUPO CULTURAL TERNO DE REIS ROSA MENINA

AFOXÉ BABA AFOMAN

ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE ITAPUÃ

GRUPO CULTURAL IMPERATRIZ

FUZUÊ JUNINO

BANDÃO JUREMA

GRUPO PAIÓ DE RUA

PAROANO SAI MILHÓ

FURDUNÇO 12/02

MARCOS CLEMENT -BICICLETRIO TOCA RAUL

RIXÔ ELÉTRICO

RASTA GROOVE

BANDA RUY TAPAJÓS

VAL MACAMBIRA

GRUPO CORRUPIO

A KOMBI DO ZÉ LIVRÓRIO

ATROPA – CORTEJO BALAIO MUSICAL

TAKOMBIN’ARTE

SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO

CHICO GOMES E A MARANA

MAIRA LINS

MICROTRIO IVAN HUOL

RURAL ELÉTRICA

DARK PERCUSSIVO

BANDA COKTEL BAIANO

MARCULINO E SEUS BELEZAS

COMPASSOS E SERPENTINAS

MÁQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70 80 90

APPETITE FOR ILUSION

ARMANDINHO*

A MULHERADA

WILSON CAFÉ*

ADELMO CASÉ*

BANDA TOAE E ARRASTÃO PENA BRANCA

FILHOS DE JORGE

LINNOY

DIEGO MORAES

LINCONL*

FIT DANCE*

LUI

MUDEI DE NOME*

CAROLINA BANDEIRA ALVES

FAUSTÃO E OS MONGAS

TONHO MATÉRIA

TUCA FERNANDES*

ANA MAMHETO*

KART LOVE*

O PRETINHO

TAIS NADER

GERÔNIMO*

LOOS CANDELAS

DIAMBA

DANIEL VIEIRA*

BANDA RELEASE

DJA LUZ

MAKKONEN TAFARI

ESCANDURRAS*

PEU PIRATA

NEGÃO DA VIOLA E SAMBA DIRETORIA

LUTTE

BANDA VAMOS NESSA

BAIANA SYSTEM*

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin e apoio da Jotagê e AJL

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro