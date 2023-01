Mudou muito! Veja antes e depois de Fred Nicácio, do BBB23

Fred Nicácio é um dos participantes do Big Brother Brasil que passou por procedimentos estéticos antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ele tinha o rosto mais arredondado, bem diferente de como é atualmente. Veja fotos de como o brother do BBB 23 era antes dos procedimentos estéticos.

Como o Fred Nicácio era sem os procedimentos estéticos?Antes de conhecer seu marido, o médico Fábio Gelonese, que faz seus procedimentos estéticos, Fred Nicácio tinha o rosto mais arredondado.

Seu maxilar não era tão evidente. Além disso, Fred Nicácio já teve o cabelo com tranças box braids mais longas. Veja mais fotos de como já foi o brother do BBB 23:

