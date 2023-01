Mulher apanha após cobrar R$ 50 de programa em Campo Grande

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHeloMetrópoles

A vítima foi contratada por R$ 50; Após cobrar o serviço, ela foi agredida

14/01/2023 13:26, atualizado 14/01/2023 13:26

Reprodução

Uma mulher de 22 anos foi agredida após cobrar pela contratação de um programa na noite de sexta-feira (13/1), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi contratada por R$ 50; Depois de serviço, ela foi agredida. O caso foi levado à Polícia do centro da cidade.

Saiba mais na matéria do portal Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

