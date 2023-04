Mulher é condenada a 21 anos de prisão após tentar matar sósia com cheesecake

Duas mulheres parecidas e um enredo digno de filme de Hollywood. Viktoria Nasyrova, de 47 anos, foi condenada a 21 anos de prisão após tentar matar sua sósia, Olga Tsvyk, de 42, em Nova York.

O caso aconteceu em agosto de 2016, mas a sentença só saiu este ano. A vítima morava no bairro do Queens, e recebeu a visita da mulher que se parecia com ela. Com um cheesecake na mão, ela entregou a comida para Olga, comeu dois pedaços e esperou que a vítima também experimentasse.

Em seguida, Olga começou a passar muito mal ao comer um pequeno pedaço da comida, segundo informações da BBC News. Com vômitos, alucinações e um quase ataque cardíaco, a vítima só foi encontrada no dia seguinte por uma amiga, que a procurava. Com pílulas espalhadas pelo chão, roupas trocadas por uma lingerie rendada, Viktoria tentou fazer uma cena de suicídio.

A esteticista foi encaminhada ao hospital e, ao retornar para casa, percebeu que o passaporte ucraniano, permissão de trabalho nos Estados Unidos, além de joias e US$ 4 mil foram levados. No cheesecake, foi encontrado um sedativo chamado Fenazepam.

Nasyrova morava no Brooklyn e foi condenada por tentativa de homicídio, agressão e prisão ilegal. O juiz da Suprema Corte do Queens, Kenneth Holder, descreveu Nasyrova como “uma mulher extremamente perigosa”.