Mulher é enterrada viva, pede socorro e é resgatada de túmulo em Minas Gerais

Uma mulher, de 36 anos, foi enterrada viva, pediu socorro e a Polícia Militar (PM) a resgatou nesta terça-feira, 28, de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, no interior de Minas Gerais. A polícia informou que os coveiros do local chamaram a corporação depois que perceberam que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco. No local, os policiais que atenderam a ocorrência escutaram pedidos de socorro. Ao abrirem o túmulo, a mulher foi resgatada com ferimentos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para um hospital da região. O tempo que a mulher ficou dentro do túmulo não foi divulgado. No entanto, segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria o desacerto referente a uma arma de fogo. Além disso, dados do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) da PM também apontam que a mulher teria guardado entorpecentes para dois homens. Contudo, as drogas foram extraviadas, outro suposto motivo que é investigado pela polícia.

