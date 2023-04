Mulher é espancada pelo companheiro e tem dedos quebrados a pauladas

Uma mulher de 27 anos teve os dedos da mão quebrados após ser espancada pelo companheiro com um pedaço de madeira e até uma cerâmica. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (1º/4), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, Grande Vitória (ES).

Com a sessão de violência, além dos dedos quebrados, a vítima sofreu diversos cortes pelo corpo, arranhões e hematomas. O agressor, um rapaz de 20 anos, teria usado além de um pedaço de pau e cerâmica, um chinelo e uma vassoura.

Mulher teve os dedos da mão quebrados pelo companheiroReprodução/TV Gazeta

Ela foi agredida com um pedaço de madeira, chinelo, cerâmica e uma vassouraReprodução/TV Gazeta

De acordo com a vítima, a violência teria sido motivado por ciúmes. Segundo ela, os dois se conheceram pela internet há pouco mais de um mês e decidiram morar juntos.

“Os primeiros dias foram sim muito tranquilos. Eu estava bem feliz, inclusive. Estava me sentindo realizada. Achei que ele era o homem da minha vida. Mas, depois da primeira discussão que a gente teve e ele me agrediu, aí que foi um inferno. Porque todas as vezes que eu tentei sair do relacionamento ele nunca permitiu”, disse a mulher à TV Gazeta.

Medo de morrerDe acordo com a vítima, ela só pediu ajuda porque teve medo de morrer. A Guarda Municipal da Serra foi acionada para atender a ocorrência e prendeu o suspeito em um bar. No momento da prisão, o homem estava com dois celulares: um da companheira e outro com restrição de roubo.

Segundo a corporação, o rapaz usa tornozeleira eletrônica, no cumprimento de pena por homicídio e tráfico de drogas e tem várias passagens pela polícia.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM). Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e receptação. O homem foi encaminhado ao presídio.