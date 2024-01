PGR denuncia Roberto Jefferson por vínculo com 8 de Janeiro

Em denúncia enviada ao STF, Paulo Gonet considerou ex-deputado um “elo relevante” para os ataques aos Três Poderes

Preso desde 2022, Roberto Jefferson é acusado de ter feito uso da estrutura partidária do PTB para “fragilizar” as instituições Valter Campanato/Agência Brasil

PODER360 19.jan.2024 (sexta-feira) – 18h19



A PGR (Procuradoria Geral da República) enviou na 5ª feira (18.jan.2024) uma denúncia ao STF (Supremo Tribunal Federal) em que acusa o ex-deputado federal Roberto Jefferson de ter vínculo com o 8 de Janeiro. Eis a íntegra do documento (PDF – 101 kB).

Na manifestação, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, considerou Jefferson um “elo relevante” para os ataques extremistas às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Gonet afirmou que o ex-deputado usou a estrutura partidária do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) para “fragilizar” as instituições. Ele foi presidente da legenda de 2016 a 2021.

“Os fatos imputados ao réu Roberto Jefferson podem ser vistos como elo relevante nessa engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro de 2023. Essa perspectiva se fortalece na consideração de que se atribui ao réu, além de haver utilizado parte da estrutura partidária financiada pelo erário para fragilizar as instituições da República, ter formulado publicamente túrpidos ataques verbais contra instituições centrais da República democrática, num esforço que a visão deste momento permite situar como estratégia dirigida a fomentar movimento de rompimento condenável da ordem política”, disse Gonet.

Roberto Jefferson está preso desde outubro de 2022, depois de ter feito disparos com arma de fogo contra policiais federais que cumpriam mandados de busca e apreensão em sua casa, localizada em Comendador Levy Gasparian (RJ).

O ex-deputado também é réu no STF desde junho do mesmo ano por incitar crimes contra a segurança nacional, calúnia e homofobia. À época, a Corte aceitou denúncia apresentada pela PGR em 2021.

Os crimes indicados pela PGR contra Roberto Jefferson envolviam declarações do ex-deputado ao longo de 2021.

crimes contra a segurança nacional: incitar a população a invadir a sede do Senado durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid; calúnia: afirmar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cometeu prevaricação ao não dar prosseguimento com o pedido de impeachment contra ministros do Supremo; homofobia: afirmar que a população LGBT representaria “a demolição moral da família”, associando o grupo a drogados e traficantes. Ao Poder360, a PGR informou que o caso está sob sigilo.