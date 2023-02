Mulher é presa por cometer injúria racial contra PM no Carnaval

Uma mulher foi presa, na madrugada de sábado (18), após cometer injúria racial e ameaçar uma oficial da Policial Militar na região do Morro do Gato, no circuito Dodô, durante o Carnaval.

O caso aconteceu por volta das 4h46 , em frente ao Posto Integrado das Polícias Militar e Civil. A oficial solicitou a retirada de uma lata de cerveja deixada por um homem em cima de uma motocicleta da corporação, momento em que a militar foi desacatada por ele. Em seguida, a companheira do homem também desacatou a PM.

Em nota, a PM informou que, diante da situação, houve necessidade de utilização da algema para evitar que houvesse agressão contra os policiais e garantir a integridade física da mulher.

A mulher xingou os policiais responsáveis pela condução utilizando expressões de injúria racial. O casal foi apresentado na Central de Flagrantes.