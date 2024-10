Mulher trans baiana é achada morta em quarto de motel após encontro com pastor

Um pastor, de 45 anos, foi preso em flagrante por suspeita na morte da mulher trans Luane Costa da Silva, de 27 anos, natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta em um quarto de motel em Santos, no litoral paulista. À polícia, o homem disse que havia acertado um programa por R$ 100, mas desfez o acordo ao descobrir que Luane era uma mulher trans.

Diante da recusa, a mulher se sentiu humilhada e teria exigido mais uma transferência por PIX de R$ 100. O pastor afirmou ter feito o novo pagamento para evitar que Luane fizesse um “escândalo” e acionasse a polícia. No entanto, segundo ele, Luane segurou a chave do quarto e pediu mais dinheiro.

Depois, a mulher trans pegou uma arma de choque e, em seguida, eles entraram em luta corporal. Logo em seguida, o suspeito disse ter caído no chão em cima de Luane e, quando percebeu que ela estava com o “braço mole”, pegou a chave do quarto e a arma de choque, deixando o local e voltando para casa.

O homem, pastor em uma igreja de Santos, contou que é casado com outra mulher há 25 anos e pai de três filhos. Por isso, teria feito o pagamento para evitar a divulgação do caso. Testemunhas relataram à polícia que Luane e o suspeito entraram no motel em um carro na noite da última terça-feira (22).

Depois de 30 minutos no quarto, ele teria deixado o estabelecimento e entregou a chave à recepcionista. Ao voltar ao motel, o pastor foi segurado por duas pessoas que acionaram a polícia. A delegacia de Santos apura o crime. Não há informações sobre se o pastor segue preso.