Mulher vê celular mexer sozinho e acaba levando golpe de R$ 41 mil

Uma mulher de 29 anos perdeu R$ 41 mil em um golpe aplicado por uma falsa funcionária do banco onde tem conta, em Chapadão do Sul (MS). Ela se lembra que, após falar com a suspeita pelo telefone, o celular mexeu sozinho e a quantia sumiu.

Conforme O Correio News, o caso ocorreu na sexta-feira (3/3), mas só tornado público nesta quarta-feira (8/3). Ela disse à polícia, ter recebido ligação de uma mulher, que se disse atendente de um banco, e mencionou que sabia o nome da gerente da agência bancária da vítima.

O golpe consistiu na suspeita dizer que alguém tentou invadir a conta da moradora e que esta deveria instalar um aplicativo, para inserir procedimentos de segurança da conta. A moradora então seguiu o passo a passo indicado pela suspeita.

Leia a matéria completa no TopMídia news, parceiro do Metrópoles.