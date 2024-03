Mulheres são maioria no ensino superior no Brasil, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 8, a terceira edição do levantamento “Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil”, revelando que as mulheres são maioria entre os brasileiros com ensino superior completo, representando 21,3% em comparação com os 16,8% dos homens. Além disso, as estudantes têm uma taxa de frequência escolar maior do que alunos do gênero masculino, com 79,7% no ensino médio e 29% no ensino superior, enquanto os homens possuem 71% e 21%, respectivamente. Em 2022, as mulheres também eram maioria entre os matriculados em universidades no Brasil, representando 57,5% do total de 5,1 milhões de alunos. Entre os universitários prestes a se formar, elas correspondiam a 60,3% dos 803,6 mil alunos.

O relatório da OCDE apontou que em 2022 o Brasil era o quarto país com menor percentual de mulheres com ensino superior, com 27,2%, cerca da metade da média da OCDE, que era de 53,8%. O estudo do IBGE ressalta ainda que, apesar da vantagem das mulheres no acesso ao ensino superior, elas ainda enfrentam barreiras em áreas como Ciências Exatas e produção. A pesquisa destacou a presença feminina em cursos como Serviço Social, onde as mulheres representavam 91% dos alunos concluintes, e em Serviços Pessoais, com 83,8% dos universitários prestes a se formar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA