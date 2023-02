Mundo político lamenta morte de Glória Maria: “Uma das maiores”

Políticos brasileiros lamentaram a morte da jornalista Glória Maria, na manhã desta quinta-feira (2/2). A repórter morreu no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internada para o tratamento de um câncer com metástase.

O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, pontuou que Glória Maria foi uma referência para a população negra do país.

“É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória”, escreveu o ministro no Twitter.

Twitter políticos Glória Maria (5)

Twitter políticos Glória Maria (1)

Twitter políticos Glória Maria (2)

Twitter políticos Glória Maria (3)

Twitter políticos Glória Maria (4)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais para homenagear a jornalista Glória Maria, morta nesta quinta-feira (2/2), no Rio de Janeiro. “Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão”, escreveu no Twitter.

Ministro de Relações Internacionais, Alexandre Padilha disse que Glória Maria foi um ícone que venceu preconceitos. “Conquistar tudo o que ela conquistou como profissional sendo uma mulher negra no Brasil é gigantesco”, escreveu.