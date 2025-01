Museu do Louvre aguarda decisões de Macron para enfrentar superlotação e deterioração

O Museu do Louvre está na expectativa de declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre seu futuro, que podem incluir a criação de novas entradas para os visitantes e uma sala dedicada à famosa Mona Lisa. O museu enfrenta desafios significativos, como a superlotação e a sensação de abandono, além de necessitar de investimentos que podem chegar a centenas de milhões de euros. Macron planeja uma visita ao Louvre para abordar essas questões. Laurence des Cars, diretora-presidente do Louvre, enviou uma comunicação à ministra da Cultura, ressaltando a deterioração de várias áreas do museu.

Ela mencionou que muitos equipamentos estão ultrapassados e que as variações de temperatura têm comprometido a conservação das obras. A pirâmide de entrada, que foi inaugurada em 1988, já não atende mais à demanda, pois foi projetada para receber quatro milhões de visitantes anualmente, mas só em 2024, o número saltou para nove milhões.

Entre as possíveis medidas que podem ser anunciadas, está a construção de uma nova entrada ou a criação de uma sala exclusiva para a Mona Lisa, que atrai diariamente mais de 20 mil pessoas. No entanto, a principal dúvida que paira sobre esses projetos é a forma de financiamento, especialmente considerando a atual situação de dívida pública e déficit que o governo francês enfrenta.

