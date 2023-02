Música de Ivete Sangalo fica entre as mais escutadas no Spotify

A cantora Ivete Sangalo já pode comemorar. Nos últimos dois dias, a baiana de Juazeiro conseguiu subir mais de 120 posições no Spotify Brasil, chegando ao 70° lugar e podendo chegar aos 50 mais escutados do país com a canção “Cria da Ivete”.

Perto do Carnaval, a famosa mostrou que toda publicidade feita em janeiro com várias aparições, deu certo. Com mais de 300 mil reproduções no Spotify, a música já ganhou as ruas de Salvador e vários fãs esperam que o hit seja o vencedor do Carnaval 2023.

No dia 11 de fevereiro, a música saiu de #196 para #106, obtendo 219.532 streams em 24 horas. No dia seguinte, ela conseguiu subir ainda mais, mostrando que tem toda força para deixar a canção na “boca do povo”.

Durante coletiva de imprensa para anunciar o EP “Chega Mais”, Ivete Sangalo comentou que o disco foi feito para relembrar as memórias afetivas e dengosas do Carnaval.

“É um disco para esse momento. O samba reggae, o pagodão um pouco eletrônico. O samba reggae sempre será algo muito novo e como era um EP para o Carnaval, foi essencialmente claves, movimentos, ritmos, melodias e maneiras de composição foram feitas para esse momento”, disse.