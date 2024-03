Mutirão contra as arboviroses ocorreu nesta quinta (07) no Santa Rita; saiba mais

Mutirão de combate às arboviroses no bairro Santa Rita (Foto: Junior Origem)

“Cuido da minha casa direitinho, não deixo água parada, mas mesmo assim recebi o agente de saúde aqui em casa para confirmar se está tudo certo”, disse o aposentado Jurandir Gomes da Silva, morador do Santa Rita. Neste bairro, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Rede de Atenção Básica, Programa de Endemias e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde — realizou um mutirão de ações voltadas ao combate de arboviroses como dengue, zika e chikungunya nesta quinta-feira (07).

A iniciativa consistiu tanto na visita dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) nas residências da região, como na coleta de entulhos descartados de forma errada nas vias públicas. Materiais como pneus, copinhos e latas, por exemplo, podem gerar o acúmulo de água, o que facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti (transmissor das arboviroses).

Os mutirões ocorrem, inicialmente, em bairros com alto número de casos de dengue, zika e chikungunya notificados à Vigilância Epidemiológica. A administração pública também executou a aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos, e aguarda a disponibilização do conhecido “carro fumacê” pelo Governo do Estado.

Com o uso de drones, a gestão realiza o monitoramento de ambientes que possam conter água parada, como caixas d’água não tampadas corretamente. “A minha está com a tampa amarrada nela, para o vento não levar”, brincou Jurandir. “Se cada um fizer a sua parte, evitamos muita complicação. Muito bom o trabalho da Prefeitura”.

