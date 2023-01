Mutirão de atendimento do Auxílio Brasil ocorre na próxima quarta (25); saiba mais

Na próxima quarta-feira (25), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoverá um mutirão de atendimento sobre o Cadastro Único na Escola Municipal Joaquim José de Almeida, situada no bairro Ulisses Guimarães.

Durante o evento, os teixeirenses presentes poderão usufruir de serviços de inclusão e atualização do Auxílio Brasil, programa de maior visibilidade do Cadúnico. Ocorrerá, também, a realização do Varal Solidário, que disponibiliza roupas, agasalhos e calçados para famílias mais vulneráveis.

Informações sobre o evento

Local: Escola Municipal Joaquim José de Almeida – Rua Ulisses, 319, Ulisses Guimarães

Dia: 25/01/2023 (quarta-feira)

Horário: 07h30 às 14h

