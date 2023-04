Confira como foi a reinauguração da Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar

Reinauguração da Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar (Foto: Wesley Morau)

Na última terça-feira (25), ocorreu a reinauguração da Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar, localizada no bairro Santa Rita. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

A unidade escolar foi revitalizada e ampliada por meio da construção da sala de direção, sala de coordenação com 2 banheiros, depósito, sala de professores e reunião, 2 salas de aula, 8 banheiros, área de ducha e parque infantil para lazer, além de um amplo refeitório coberto.

Reinauguração da Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar

“Tivemos o sonho realizado: as crianças chegam e se sentem em casa, com um ambiente propício para brincar”, disse Edgar, pai da aluna Heloísa. Já a Camila, mãe de outros dois estudantes da unidade, ressaltou que “passamos por muitos perrengues: telhados caindo, crianças correndo riscos. Muitas vezes buscamos por melhorias e só aconteciam ‘maquiagens’. Hoje temos um serviço de qualidade e feito com carinho. É uma vitória não só minha, mas de toda a comunidade”.

A diretora Marilza celebrou a conquista: “o momento é de alegria e gratidão; este é um momento que vai ficar na minha história para sempre. Hoje temos locais adequados e decentes para professores, comunidade escolar e crianças. Obrigada ao prefeito Dr. Marcelo Belitardo e a secretária Regiane pelo olhar cuidadoso para nós da educação”.

Reinauguração da Escola Municipal Professora Delci Rodrigues Aguilar

O vereador Ailton Lacerda acompanhou as inúmeras solicitações para a revitalização da escola há vários anos e destacou o compromisso da atual gestão: “essa reforma foi construir a escola de novo. As crianças corriam risco de vida; cobrei na gestão passada mas não adiantou. Finalmente fomos contemplados, e todas as mães dizem que a escola ficou linda”.

“As crianças brincavam na areia e na chuva, professores realizavam o planejamento pedagógico nos corredores. Esse não era um ambiente acolhedor”, relembrou Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura. Esta é a terceira escola da rede pública a ser ampliada e reinaugurada somente no mês de abril, depois da Escola Municipal Dom Pedro II e da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso. “Investir na educação é tornar possível que crianças possam desenvolver sua autonomia. É também respeitá-las pelo que elas já são: cidadãos”.

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo mais uma vez destacou a atuação conjunta de todo o aparelho administrativo municipal para a execução de obras de excelência: “resultado de um trabalho de vários meses de uma equipe competente, que organiza o recurso público e o reverte em algo real e palpável. Não é fácil fazer gestão, por isso agradeço a toda a equipe. Ficou fantástico, acolhedor e bonito para recepcionar alunos e proporcionar que os educadores disseminem o conhecimento. Essa escola é para vocês”.

