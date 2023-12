Nadja Pessoa ameaça processar Shayan Haghbin após ser acusada de roubo

Nadja Pessoa se revoltou após ser acusada de roubo em A Fazenda 15. Segundo Shayan Haghbin, a atriz furtou o óculos de sol dele durante o confinamento. O iraniano usou as redes sociais nesta segunda-feira (25/12) para acusar a rival.

“Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês se lembram dos óculos que eu usava na Fazenda que todo mundo gostava? Pois é, eu procurei nas minhas malas e não achei. Ontem, eu peguei a dona Nadja usando durante a viagem dela. Como assim? Pelo amor de Deus”, reclamou Shay.

Em seguida, continuou, dando mais detalhes da situação. “Eu mandei mensagem para ela, eu pedi: ‘Devolve, por favor’. Pedi com toda a educação, delicadeza. Ela me ignorou e ainda saiu falando mal de mim. Cara, é muito cara de pau”, revoltou-se o ex-peão.

Shayan não parou com as acusações e relembrou casos passados. “Parece que ela tem a fama de pegar as coisas dos outros. Será que é verdade que ela pegou o celular da [atriz] Vida Vlatt? Meu Deus, que coisa feia, hein, Nadja? Você falou que sua mãe te educou muito bem. Eu acho melhor você devolver os meus óculos”, ameaçou.

Após tomar conhecimento da acusação, a influenciadora se pronunciou. “Para quem acusa alguém de furto dentro de um reality show que possui câmeras e é gravado 24 horas: já estamos tomando todas as as medidas cabíveis. Isso é crime de difamação e calúnia”, escreveu Nadja.