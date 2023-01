Ronaldo Fenômeno pede a namorada, Celina Locks, em casamento

Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, sua namorada, decidiram dar mais um passo em sua relação. Junto desde 2015, o casal vai se casar.

Celina utilizou as redes sociais para anunciar a novidade. “Yes, I do! Te amo, para sempre, Ronaldo”, escreveu a modelo sobre o pedido do amado.

Os dois se conheceram em uma festa e assumiram o namoro no início de 2015. Ronaldo tem 46 anos e Celina fará 31 em março. Eles não têm filhos juntos.

