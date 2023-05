Luxa empurra o Flamengo para a zona de rebaixamento

Bastava um empate com o Fortaleza, diante de uma Arena lotada, para o Corinthians sair da zona de rebaixamento. Tudo estava dando errado para o time de Luxemburgo, até que (milagre!) Yuri Alberto resolveu desencabular, depois de nove jogos de jejum.

E, como consequência, quem entrou no Z-4 foi o Flamengo, que tem apenas 3 pontos e ficou agora em 16º lugar. Pode ter certeza de que tinha muito flamenguista secando o Corinthians, na noite desta segunda-feira (8/5).

Os números deste início de temporada colocavam Corinthians e Fortaleza em situações diametralmente opostas. O Fortaleza no G-4 e o Corinthians no Z-4. O Fortaleza como o time da Série A que fez mais gols na temporada (75 no total); e o Corinthians lá na rabeira, em 17º lugar (30 gols).

Com a bola rolando, dava para perceber que o time cearense estava bem mais organizado em campo. É uma equipe que já se conhece bem e tem uma ideia clara definida para atacar e defender.

O Corinthians, ao contrário, está tentando conhecer o técnico Vanderlei Luxemburgo, e vice versa.

Foi um empate muito festejado pelo novo treinador do Timão e a sua comissão técnica. Mas ficou a certeza de que tem muito trabalho pela frente. Muito mesmo!

