Não existe essa bobagem de vale-carne, diz Lula

Presidente negou declaração de ministro de que governo estaria estudando criação do benefício

“Eu ri muito quando eu vi a notícia do vale-carne, eu não acreditei que pudesse ser verdade”, disse Lula ao “SBT” Ricardo Stuckert/Planalto – 11.mar.2024

PODER360 11.mar.2024 (segunda-feira) – 20h29



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou nesta 2ª feira (11.mar.2024) que o seu governo esteja estudando a criação de um “vale-carne”. A declaração do chefe do Executivo foi dada em entrevista ao programa SBT Brasil, do SBT.

“Não existe essa bobagem de vale-carne. É uma bobagem”, declarou o petista, que disse ter rido “muito” quando viu a notícia que anunciava um estudo para a criação do benefício.

A fala do presidente faz referência à reportagem da CNN Brasil que atribui ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, à declaração de sobre o auxílio. À emissora, o ministro havia dito que o vale-carne está em “estudo”, mas com “grande chance de não dar certo”.

Na entrevista ao SBT, Lula disse que, na realidade, um cidadão entregou uma carta para Teixeira sugerindo o vale-carne. O ministro teria enviado a proposta à Casa Civil e dito para a imprensa que iria estudá-la.

“Na verdade, vai acontecer, é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já baixou. É importante lembrar que o preço já baixou. Não baixou do tanto que a gente queria, mas já baixou muito”, disse Lula.

Leia mais:

Lula defende que Robinho cumpra pena no Brasil Lula quer ampliar espaço de buscas por fugitivos em Mossoró Não há razão para o governo ter 100% de popularidade, diz Lula Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, diz Lula QUEDA NO PREÇO DA CARNE O preço do filé mignon caiu 16,95% e foi o corte com maior queda de preço de janeiro a agosto de 2023, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados em setembro.

Na média geral, o valor das carnes caiu 9,65%. Todos os cortes analisados pelo IBGE registraram queda no acumulado do ano.

O preço da picanha caiu 9,14% em 2023. A redução foi uma das promessas de campanha de Lula. O petista afirmou que brasileiros voltariam a comer picanha se ele fosse eleito.