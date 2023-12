Thomas Traumann lança livro “Biografia do Abismo”

Articulista do Poder360 escreveu, em parceria com Felipe Nunes, análise sobre como a polarização política se instalou na sociedade brasileira

O jornalista e consultor Thomas Traumann, 56 anos, articulista do Poder360, e Felipe Nunes, 40 anos, dono da empresa Quaest Pesquisa e Consultoria, acabam de lançar o livro “Biografia do Abismo” (Harper Collins, 240 pág.). Nesta 4ª feira (13.dez.2023), estarão em Brasília para uma sessão de autógrafos na Biblioteca do Senado (no edifício do Congresso Nacional), a partir de 18h30.

Segundo informa o site da editora Harper Collins, “com base em pesquisas de comportamento e opinião”, os autores “exploram as causas e consequências da polarização política no Brasil e no mundo enquanto comentam sobre os possíveis futuros que se desenham no país”.

O cenário do livro é a divisão que se formou no eleitorado brasileiro entre os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro. Em 2022, na disputa pelo Palácio do Planalto, o petista venceu com 50,9% dos votos contra 49,1% do então presidente que tentava a reeleição.

Os autores usaram dezenas de milhares de entrevistas domiciliares feitas pela Quaest de 2021 a 2023 para demonstrar como a divisão do eleitorado se instalou de maneira profunda em toda a sociedade.

