Não fornecerei armas em caso de ataque a Rafah, diz Biden

Cidade abriga deslocados na Faixa de Gaza; presidente dos EUA diz que Israel ainda não ultrapassou a linha vermelha na região

Presidente dos EUA, Joe Biden (foto) diz que, mesmo que Israel ataque Rafah, os norte-americanos continuariam a fornecer itens de defesa, inclusive para o sistema aéreo de proteção Reprodução/Instagram @potus – 29.fev.2024

PODER360 9.mai.2024 (quinta-feira) – 7h41



O presidente dos EUA, Joe Biden (Partido Democrata), disse na 4ª feira (8.mai.2024) que vai suspender o envio de armas para Israel caso Tel Aviv ordene uma grande invasão a Rafah. Estima-se que a cidade, localizada no sul da Faixa de Gaza, abrigue mais de 1 milhão de deslocados.

“Deixei claro [a Israel] que se eles forem para Rafah –eles ainda não foram para Rafah– não fornecerei as armas”, declarou Biden em entrevista à CNN, acrescentando que os EUA continuariam a fornecer itens de defesa a Israel, inclusive para o sistema aéreo de proteção. “Não estamos nos afastando da segurança de Israel. Estamos nos afastando da capacidade de Israel de travar uma guerra nessas áreas”, acrescentou.

Os EUA são aliados do país judeu, mas a tensão entre os países aumentou diante da determinação de Tel Aviv em atacar Rafah.

As FDI (Forças de Defesa de Israel) estão avançando sobre a cidade palestina. Já realizaram ataques aéreos, investidas em determinadas partes do município e assumiram o controle da fronteira com o Egito, uma das principais portas de entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Na 2ª feira (6.mai), pediram que os civis que estavam na área leste de Rafah deixassem a região.

Biden disse que as ações de Israel na cidade ainda não ultrapassaram a linha vermelha, que, segundo ele, seria atacar zonas densamente povoadas.

“Eles não foram para os centros populacionais. O que eles fizeram está bem na fronteira. E está causando problemas, neste momento, em termos do Egito, onde trabalhei arduamente para garantir que temos uma relação e ajuda [humanitária]”, afirmou.

O presidente dos EUA disse ter “deixado claro” ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que os israelenses não terão o apoio dos norte-americanos “se de fato atacarem estes centros populacionais”.

Leia mais:

EUA suspendem envio de bombas a Israel por preocupação com Rafah Compromisso dos EUA com o povo judeu é “inflexível”, diz Biden Governo Lula condena ataque de Israel a Rafah, em Gaza EUA pressionam por cessar-fogo em Gaza: “A hora é agora”