‘Não pesa nada’, diz Renato Paiva sobre eliminação do Bahia no Nordestão

O empate por 1×1 com o Fluminense-PI, na noite desta terça-feira (14), decretou a eliminação do Bahia na primeira fase da Copa do Nordeste. Apesar do resultado ruim, o técnico Renato Paiva não se mostrou tão incomodado com a queda. Após a partida, o treinador lamentou a campanha no torneio, mas afirmou que a saída precoce do Nordestão não terá impacto no restante da temporada.

“Para o restante da temporada [não pesa] nada. Para o restante da temporada é o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Baiano, que ainda estamos lutando por uma vaga na final. De fato não esperávamos sair tão cedo, mas é uma prova do que aconteceu desde o primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Jogamos bem e uma falha individual deu o gol, tal como hoje. Com o Ferroviário em casa remontamos um resultado e depois tomamos o empate. É de fato uma competição que não nos correu bem”, iniciou o treinador.

Na análise do português, o Esquadrão fez um bom jogo em Teresina, mas não conseguiu transformar em gols as chances que teve e acabou penalizado pelo erro individual do goleiro Mateus Claus, que perdeu a bola ao tentar sair driblando.

“Fizemos um jogo de volume ofensivo, de criar chances, de chegar ao gol. Não fizemos e depois em uma falha individual fomos penalizados praticamente no primeiro chute do adversário. Tivemos que correr atrás do prejuízo diante de uma equipe que praticamente só defendeu. Estamos tristes, não era isso que queríamos, mas temos que olhar para frente. O planejamento é olhar para a Série A, preparar esse elenco para a Série A, lutar pelo Baiano e continuar na Copa do Brasil”, completou.

Contra o Fluminense-PI, o Bahia optou por utilizar uma equipe reserva. Dos jogadores que atuaram nos últimos jogos, apenas o lateral Cicinho começou o duelo. De acordo com Paiva, a escolha se deu pela condição física dos atletas. É importante destacar que o Flu jogou com a equipe sub-20. O clube já estava eliminado do Nordestão.

“Eu gosto do termo poupar, mas prefiro dizer descansar. Do jogo contra o Jacuipense até agora, praticamente jogamos com o mesmo time. Falamos de quatro jogos em que só rodamos praticamente o 9 e os laterais. Esse acumular de quatro jogos era o limite. Se eu hoje colocasse o mesmo time correria o risco de lesão. Como os outros [jogadores] também fazem parte, coloquei um time mais fresco mentalmente e deram uma boa resposta, não em termos de resultado. Mas foi uma escolha física”, explicou.

Fora da Copa do Nordeste, o Bahia tem agora o Campeonato Baiano como a última chance de salvar o primeiro trimestre. Sábado, o Esquadrão encara o Itabuna, na Fonte Nova, pelo jogo de volta da semifinal. Como perdeu a ida por 1×0, o tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ir à final. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. Empate dá a vaga ao time do interior.