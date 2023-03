‘Não tem nada ganho ainda’, ressalta Robinho após gol decisivo

A vitória por 1×0 do Jacuipense diante da Juazeirense neste domingo dá ao time de Riachão a vantagem na busca pela final do Campeonato Baiano 2023. No jogo de ida da semifinal, Robinho marcou o gol solo para o Leão do Sisal, que viajou até Juazeiro para jogar no Adauto Moraes. Com o placar em vantegem, o Jacupa pode até empatar que se classifica para a decisão.

Caso perca por um gol de diferença a vaga será decidida nos pênaltis. Já a Juazeirense precisa vencer por dois gols de vantagem para sair de Riachão de Jacuípe com sua primeira final de Baiano na história.

Autor do gol, o atacante Robinho ressaltou que, apesar da vantagem, a semifinal ainda não está decidida e a equipe precisa focar na preparação ao longo da semana para o jogo de volta.

“Graças a Deus pude entrar e ajudar minha equipe da melhor forma possível, que é com o gol. Mas não tem nada ganho ainda, tem mais 90 minutos no próximo jogo, vamos focar e trabalhar para sair do jogo de domingo com a classificação”, declarou na saída de campo.

O atacante Kesley, que também entrou no decorrer do jogo, lamentou as chances perdidas pelo ataque da Juazeirense na partida e também destacou que o jogo de domingo será decisivo para as duas equipes. “A gente sabia que teríamos uma grande equipe do outro lado. E se tratando de decisão não podemos perder as chances que perdemos no primeiro tempo. Agora é esfriar a cabeça. Acabaram os 90 minutos, mas temos mais 90 e vamos buscar esse resultado”, afirmou.

O adversário da final sairá do confronto entre Itabuna e Bahia, que se enfrentaram neste sábado (11) em Camacã. A equipe do interior bateu o tricolor por 1×0 e também tem a vantagem para o jogo de volta, que será na Fonte Nova.