Câncer, coma e úlcera: a morte de 3 jurados do Show de Calouros do SBT

Reprodução

1 de 1 Show de Calouros, no SBT – Metrópoles – Foto: ReproduçãoConsiderado um dos grandes nomes da comédia brasileira, Pedro de Lara viveu por 82 anos. Ele passou boa parte da carreira no SBT, onde trabalhou também ao lado de Silvio Santos, no Show de Calouros.

Entre os anos 1980 e 1990, o ator esteve na bancada do júri, lembrado por detonar os participantes com suas opiniões diretas. Em setembro de 2007, ele morreu por complicações de um câncer de próstata.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?