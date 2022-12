Nasa publica foto de galáxia verde e amarela em homenagem a Pelé: ‘Lendário’

As homenagens ao Rei do Futebol, Pelé, chegaram ao espaço. A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), publicou em seu perfil no Twitter a imagem de uma galáxia com as cores da bandeira do Brasil como forma de homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

“Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor (Escultor) mostra as cores do Brasil [verde, amarelo, azul, branco]”, diz o tuíte.

A constelação Sculptor, segundo a Universidade Harvard, foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille entre 1750 e 1754.

Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. O Rei do Futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, desde o dia 29 de novembro. A internação aconteceu por causa de uma infecção respiratória, após o ex-jogador contrair covid-19, e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

O corpo de Pelé será enterrado no dia 2 de janeiro. Uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.