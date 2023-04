Naufrágio em Bertioga deixa um morto e dois desaparecidos

Uma embarcação com 12 pessoas a bordo afundou em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, durante a madrugada deste sábado, 8. O acidente ocorreu nas proximidades da entrada do Canal de Bertioga, na Praia da Enseada. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o barco vinha de Ubatuba e, devido ao mau tempo, sofreu avarias, principalmente na cabine, e acabou afundando ao se aproximar do canal. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida, um idoso de 68 anos foi encontrado morto e duas pessoas estão desaparecidas. Com o apoio do helicóptero Águia 15 da Polícia Militar, os bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos com uma embarcação, uma moto aquática e o efetivo de quatro homens. Desde quarta-feira, 5, a Defesa Civil tem emitido alertas a respeito de temporais em todo Estado, principalmente no litoral norte.

