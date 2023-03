Nem a Globo fechou ainda o amistoso da Seleção contra Marrocos

A derrota na Copa do Mundo do Catar provocou um tsunami na Seleção Brasileira. Logo após a eliminação para a Croácia, dia 9 de dezembro, Tite foi embora e deixou até hoje a sua cadeira vazia.

Assumiu interinamente Ramon Menezes, enquanto a CBF procura um nome de peso internacional para o cargo. A primeira convocação, anunciada na sexta-feira (3/3), houve uma significativa mudança de jogadores na lista.

A Seleção fará o primeiro amistoso do ano no dia 25 de março, contra o Marrocos, as 17h, no Estádio Ibn, Batouta, na cidade de Tânger. A maior surpresa que o torcedor pode ter é que existe a possibilidade de o jogo não ser transmitido pela Globo e por nenhuma outra emissora da TV aberta.

Isso porque terminou em dezembro o contrato da Globo com a CBF para os direitos de transmissão de amistosos e das Eliminatórias Sul-Americanas.

Até agora não houve acordo para a renovação. A preferência da CBF continua sendo para a Globo, mas a discussão depende do formato das Eliminatórias da Copa 2026, que a própria Fifa ainda não definiu.

Até o dia 25 de março, pode ser que não dê tempo de as duas partes chegarem a um acordo. E a Globo, nesse caso, tem dois motivos para não fazer muita questão por esse amistoso:

O primeiro é que a partida será num sábado à tarde, e a emissora teria que mexer muito em sua programação.

Além disso, há de se considerar que o amistoso não tem atrativo para alavancar a audiência da emissora. Será um jogo bem desinteressante, diga-se.

