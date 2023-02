Mostra segue com inscrições abertas para espetáculos teatrais do interior da Bahia

O Prêmio Braskem de Teatro trouxe, entre as novidades da 29ª edição, a participação de espetáculos de cidades do interior da Bahia na classificatória Mostra Interior em Cena. A iniciativa segue com inscrições abertas até 15 de junho, no site oficial da premiação e tem o objetivo de divulgar, incentivar e promover a inclusão e a valorização dos artistas do interior, com a apresentação de espetáculos selecionados de diversos gêneros e formatos.

O evento será realizado em Salvador e selecionará quais espetáculos do interior baiano participarão da Mostra Principal, que escolherá os finalistas da premiação.

O Prêmio Braskem de Teatro é realizado pela Caderno 2 Produções e conta com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Para a diretora de Marketing e Comunicação da Braskem, Ana Laura Sivieri, a iniciativa consolida a premiação como uma grande celebração da arte teatral na Bahia. “Um estado com uma cultura plural e identidades territoriais das mais diversas tem muito a nos oferecer quando abrimos espaço para que os espetáculos do interior sejam celebrados e apresentados ao grande público”.

Espetáculos da capital

Além da participação de peças do interior da Bahia, também podem concorrer ao Prêmio Braskem de Teatro peças apresentadas de janeiro a setembro deste ano, em Salvador, e aquelas apresentadas no ano de 2022, no formato presencial ou virtual. Para esses casos, os grupos teatrais podem realizar o cadastro no site oficial da premiação até 24 de agosto.

Este ano, a comissão julgadora que escolherá os destaques das artes cênicas na Bahia é formada pelo ator e jornalista Arlon Souza; pelo artista, pesquisador, produtor e gestor cultural Chicco Assis; pela atriz e gestora cultural Gabriela Sanddyego; pela atriz e doutora em Artes Cênicas Mônica Santana e pelo ator e diretor João Guisande. Os convidados serão responsáveis pela avaliação dos espetáculos em todas as fases, incluindo a Mostra Principal, a ser realizada na capital baiana. Também farão a indicação dos finalistas às nove categorias: Ator, Atriz, Texto, Revelação, Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Performance e Categoria Especial.