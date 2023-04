Nenhum outro time faz mais o “L” do que o líder Fluminense

A torcedor do Fluminense, campeão Carioca de 2023 e líder do Brasileirão (considerando o saldo de gols, empatado com o Flamengo), já está acostumado a ver os atacantes festejando os gols com o gesto da letra “L”.

É que, além do implacável artilheiro Germán Cano, que homenageia seu filho Lorenzo sempre que balança as redes com a camisa tricolor, tem mais dois atacantes que também fazem o “L” em suas comemorações: Keno e o recém-contratado Lelê.

Lelê, contratado por empréstimo até o final do ano, o ex-jogador do Volta Redonda também exibe a famosa comemoração do “L”. Virou uma marca registrada. A comemoração é na verdade em alusão à letra inicial do seu próprio nome de batismo, que é Leanderson.

Já no caso do atacante Keno, ex-Atlético-MG, a única diferença é que ele usa três dedos ao invés de dois. E o motivo coincidentemente é o mesmo do argentino Cano: homenagear seu filho Lucas, além do irmão Leandro.

Então, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, as comemorações dos jogadores tricolores não têm qualquer significado político.

