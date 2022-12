Neto fala sobre caso de traição envolvendo comentarista da Band

Na última segunda-feira (26/12), Neto voltou a falar sobre o caso polêmico e até sua esposa, Sandra Nicolau, foi sincera sobre o assunto 27/12/2022 19:15, atualizado 27/12/2022 19:15

Reprodução/Twitter

Há algumas semanas, durante o seu programa Os Donos Da Bola, Neto falou sobre um boato envolvendo um comentarista da Band, que havia traído a esposa com uma apresentadora.

Na última segunda-feira (26/12), o apresentador voltou a falar sobre o caso polêmico e até sua esposa, Sandra Nicolau, foi sincera sobre o assunto.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas