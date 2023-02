Sede do SBT é evacuada após ameaça de bomba à OAB-RJ

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHeloMetrópoles

15/02/2023 19:02, atualizado 15/02/2023 19:02

Reprodução

Por volta das duas horas da tarde desta quarta-feira (15/2), a sede do SBT no Rio de Janeiro foi evacuada por causa de uma ameaça de bomba no prédio vizinho, onde funciona a OAB-RJ.

Prédio da OAB-RJ é interditado após ameaça de bombaVale ressaltar que segundo informações confirmadas pelo canal de Silvio Santos e divulgada pelo site Notícias da TV, o esvaziamento causou pânico entre os funcionários e, por precaução, a emissora até estuda cancelar as transmissões dos programas locais, pelo menos até o problema se resolver.

Leia a notícia completa no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

SBT

