Neymar comemora 32 anos com festa luxuosa. Veja fotos

Neymar Jr. completou 32 anos, nessa segunda-feira (5/2), e comemorou a chegada de um novo ciclo cercado de amigos e familiares em uma festa luxuosa. Apesar de ser proibido o uso de celulares dentro do evento, alguns registros discretos foram publicados nas redes sociais.

“Chorei, sorri e fui muito feliz no meu dia. Depois de 11 anos, comemorar perto da minha família e amigos foi incrível”, escreveu Neymar na legenda do post no Instagram.

Neymar Pai, Nadide Gonçalves, Rafaella Santos, Davi Lucca e até Bruna Biancardi são alguns membros da família do craque que marcaram presença na festa. Famosos como Virginia, sócia do jogador, e Gabi Martins também curtiram ao lado de Neymar.

Neymar – aniversário 2

Neymar Reprodução/Instagram

Neymar – aniversário 3

Virginia no aniversário de Neymar Reprodução/Instagram

Neymar – aniversário 4

Gabi Martins no aniversário de Neymar Reprodução/Instagram

Neymar – aniversário

Neymar e Rafaella Santos

“Feliz aniversário, meu amor!!! Saiba que você tem alguém para quem você sempre pode voltar, somos lar um do outro, meu colo, meu abraço mais apertado sempre será seu!”, escreveu Rafaella ao se declarar ao irmão.

“Parabéns, amigo. Deus te abençoe!”, postou a cantora e ex-BBB Gabi Martins, mostrando o look escolhido para ocasião.