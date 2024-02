A formação do Paredão de domingo (25/2) ainda está dando o que falar. Após os perfis de Fernanda e Pitel fazerem mutirão pedindo a saída de Rodriguinho, parceiro das duas no jogo, internautas se mostraram surpresos com a atitude. Alguns acusam os responsáveis pelas redes das sisters, principalmente a niteroiense, de falsidade.

“Fernanda está de volta para a parte 2 de sua saga no paredão e conta com vocês para continuar contando sua história na tela do BBB24! Nesse paredão seremos fora Rodriguinho, pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo o que nós vemos. Pedimos para que a torcida não dispersem os votos e vamos com tudo para salvar nossa loba! O voto é pra sair, votem em Rodriguinho!”, afirmou a legenda do Instagram de Fernanda.

Nos comentários da publicação de Fernanda, que disputa a permanência da casa com o cantor e Lucas Henrique, os seguidores se dividiram: “Poxa, aí não. Contra o grande aliado dela? O Buda lá não ajuda ela em nada. Rodriguinho ainda vota a favor. Péssima orientação”, afirmou uma. “Adm, sei que o medo pela negativa do pessoal bate, mas o Rodrigo é aliado. O que fez eles crescerem foi a união do trio. Eu já dei meu voto no Lucas e vou continuar votando no Lucas”, declarou outro. “Não dividam votos!!! Fora Rodrigo”, concordou uma terceira. “É fora Rodriguinho, pois ele sempre falou mal da Fernanda, justificando que ela quem queimava ele e Pitel, sendo o problema sempre foi ele!!”,analisou mais uma.

Print Fernanda e Pitel

BBB24: perfis de Fernanda e Pitel pedem a saída de Rodriguinho Instagram/Reprodução

Print Fernanda e Pitel

BBB24: perfis de Fernanda e Pitel pedem a saída de Rodriguinho Instagram/Reprodução

Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique

Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique no BBB 24 Reprodução

Fernanda e Pitel

BBB24: perfis de Fernanda e Pitel pedem a saída de Rodriguinho Instagram/Reprodução

Fernanda e Pitel

BBB24: perfis de Fernanda e Pitel pedem a saída de Rodriguinho Instagram/Reprodução

Fernanda e Pitel

BBB24: perfis de Fernanda e Pitel pedem a saída de Rodriguinho Instagram/Reprodução

pitel e rodriguinho_resized_compressed

Rodriguinho conversa com Pitel Reprodução/BBB

Rodriguinho no BBB 24

Rodriguinho Reprodução/Globoplay

rodriguinho-_resized (1)_compressed

Rodriguinho está confinado no BBB 24 Reprodução/BBB

Rodriguinho

BBB24: “Operamos milagres”, diz patrocinadora após Rodriguinho dançar Instagram/Reprodução

Rodriguinho-bbb24__resized_compressed

Reprodução/BBB

A conta de Pitel foi pelo mesmo lado: “Fernanda é a maior e verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando de um todo a situação. Pelas inúmeras falas que a Pitel infelizmente não tem acesso estando dentro da casa, falas essas sobre a nossa Pitel que não são perdoáveis, como falar que queria ‘adestrar’ a Pitel para ela se posicionar no jogo como ele bem queria. E o mesmo já falou lá dentro para outros brothers que não joga nem com Pitel e nem com a Fernanda. Dito isto, somos fora Rodriguinho”, afirmou a equipe da moça.

Para quem não acompanhou o programa, Rodriguinho foi emparedado pela Líder, Bia. Em seguida, Isabelle mandou Lucas diretamente para a berlinda e Leidy, que comprou o poder curinga, fez o mesmo com Fernanda. Por fim, MC Bin Laden recebeu 9 votos da casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bte e Volta.

O resultado será revelado nesta terça-feira (27/2), aniversário de Rodriguinho. De acordo com a enquete do UOL, o Paredão promete uma surpresa para o público, com uma eliminação apertada.