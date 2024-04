Enquete BBB 24: Paredão pode entregar resultado surpreendente

A semana turbo do BBB 24 continua com tudo e, desta vez, disputam a berlinda Giovanna, Alane e Davi. Enquetes parciais já apontam que deve ser o próximo eliminado, mas o Paredão pode entregar um resultado surpreendente.

Isso porque, até a publicação desta matéria, Giovanna aparece com 63,29% da preferência do público, seguida por Alane, que está com 29,1%. Davi Brito está em último lugar, com 7,61%.

O assunto mais comentado do Twitter, no entanto, é a hashtag #ForaAlane. Com mais de 27 mil citações, o Paredão desta semana pode entregar um resultado diferente do esperado.

Clique aqui para ver a enquete parcial do portal UOL!