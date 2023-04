Nikolas Ferreira critica Pacheco por adiamento de abertura da CPMI do 8 de Janeiro: ‘Postura lamentável’

‘Primeira vez em que presos pedem a investigação e quem está acusando não quer’, disse o parlamentar em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News

Nikolas Ferreira esteve no programa Pânico



Nesta quinta-feira, 20, o programa Pânico recebeu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em entrevista, ele comentou sobre suas expectativas para a abertura da CPMI do 8 de Janeiro em sessão agendada para o dia 26 de abril. “Não resta dúvidas da importância da CPMI, agora mostra-se mais que necessário apurar o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu já fiquei completamente decepcionado com a postura lamentável do presidente do Senado [Rodrigo Pacheco], uma vez em que ele se comprometeu comigo e com outros deputados que abriria a sessão no dia 18, mas o que a gente viu foi uma quebra de palavra. Ele cedeu à pressão da esquerda, que apresentou um requerimento para ser adiado em uma semana”, pontuou. Por qual motivo a esquerda está adiando? Para retirar as assinaturas de parlamentares? Já é algo ilegal e imoral, só por esse motivo já devia ser investigado a atuação do governo federal. E as câmeras do Supremo? Estou bastante curioso para ver, inclusive as do Ministério da Justiça. Muita coisa tem que ser esclarecida”, acrescentou.

“Chegou num ponto absurdo, a gente viu as imagens do ministro Gonçalves Dias dentro do Planalto, não oferecendo nenhum tipo de resistência aos invasores, o que mostra mais uma vez o indício bem claro de que houve omissão por parte do governo federal. Ele, inclusive, foi convidado pela comissão de segurança para dar explicações e meteu um atestado médico. Quem nuca? À noite, já estava bem para dar entrevista para outros meios de comunicação”, apontou Nikolas. Para ele, a situação é insustentável e deve influenciar a abertura da comissão de inquérito na próxima semana.

“Estou confiante que semana que vem saia [a instalação da CPMI], não há mais espaço para protelar isso, para adiar. O vídeo de ontem sepulta qualquer tipo de narrativa. Acredito, inclusive, que é a primeira vez na história que as pessoas que estão presas estão pedindo a investigação e quem está acusando não quer a investigação. É no mínimo muito estranho”, disse o deputado do PL.

Segundo ele, a oposição está organizando uma composição combativa que seja capaz de protagonizar uma eventual comissão parlamentar de inquérito. “Agora a gente realmente está articulando para a composição dessa CPMI não ser uma composição em que a esquerda tire o protagonismo. Por exemplo, ter a presidência ou o relator”, explicou. “A gente sabe como aconteceu a CPI da Covid no Senado, é muito mais sobre produzir narrativas do que de fato ter um trabalho sério de investigação. Ou seja, você precisa investigar e não somente ficar numa posição de lacração e debates infundados para fazer jogo político”, concluiu.