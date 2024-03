Nikolas Ferreira participa de cerimônia no Planalto

Deputado bolsonarista acompanha anúncio feito por Lula de 100 novos campi de institutos federais

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante evento do governo para anunciar 100 novos institutos Federais no Brasil Mariana Haubert/Poder360 – 12.mar.2024

Mariana Haubert 12.mar.2024 (terça-feira) – 11h42



O deputado de oposição Nikolas Ferreira (PL-MG) está nesta 3ª feira (12.mar.2024) no Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia a criação de 100 novos campi de institutos federais que possibilitarão a abertura de 140 mil novas vagas em cursos técnicos e no ensino médio.

Ferreira é do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos seus principais defensores no Congresso.

O congressista foi eleito em 6 de março para presidir a Comissão de Educação da Câmara. A escolha do colegiado foi uma derrota para a base de apoio do governo no Legislativo, que articulou para que Ferreira não fosse eleito.

Durante a cerimônia, o deputado passou a maior parte do tempo olhando para o celular. Ele não aplaudiu o discurso do ministro da Educação, Camilo Santana.